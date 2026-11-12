Na Uy Vs Xứ Wales 00h00 Ngày 15/11 – Soi Kèo Nations League

Trận Na Uy vs Xứ Wales sẽ diễn ra lúc 00h00 ngày 15/11 tại Nations League 2026/27 trong hoàn cảnh đội chủ nhà đang đứng trước nguy cơ xuống League B. Ba thất bại liên tiếp khiến thành tích lọt vào tứ kết World Cup 2026 của Na Uy dần bị lu mờ dù Erling Haaland vẫn duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng. Trên website 8xbet, cuộc tái đấu này thu hút sự chú ý bởi Xứ Wales từng thắng lượt đi và đang sở hữu chuỗi 4 trận bất bại trước đối thủ.

Đánh giá phong độ hiện tại hai đội Na Uy vs Xứ Wales

Hai đội đều gặp khó khăn tại League A nhưng sở hữu những điểm mạnh khác nhau. Na Uy có hàng công giàu sức sát thương, trong khi Xứ Wales thường gây khó chịu nhờ khả năng tranh chấp và tổ chức phòng ngự.

Na Uy đánh mất sự ổn định

Đoàn quân của Stale Solbakken khởi đầu Nations League bằng chiến thắng 3-2 trước Đan Mạch nhưng sau đó liên tiếp nhận 3 thất bại. Đáng chú ý, cả 3 trận thua trước Bồ Đào Nha, Xứ Wales và Đan Mạch đều có tỷ số 1-2. Việc nhận 6 bàn thua trong giai đoạn này phản ánh những hạn chế của hệ thống phòng ngự.

Điểm sáng lớn nhất trước trận Na Uy vs Xứ Wales vẫn là Haaland, người đã ghi 17 bàn cho CLB và đội tuyển từ đầu mùa. Sự kết hợp giữa tiền đạo Man City với Sorloth và Odegaard có thể giúp Na Uy tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, khả năng duy trì sự tập trung khi không kiểm soát bóng vẫn khiến đội chủ nhà chịu áp lực.

Xứ Wales thiếu hiệu quả trong tấn công

Xứ Wales đã thua 3/4 trận tại Nations League, dù từng đánh bại Na Uy 2-1 hôm 1/10. Sau chiến thắng đó, đội bóng của Craig Bellamy tiếp tục thất bại 0-1 trước Đan Mạch. Khả năng ghi bàn hạn chế khiến đội khách khó duy trì kết quả tích cực khi gặp những đối thủ có sức ép lớn.

Trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Xứ Wales chỉ có 1 lần ghi nhiều hơn 1 bàn, chính là trận thắng Na Uy. Dẫu vậy, lối chơi pressing và chuyển trạng thái nhanh vẫn giúp họ tạo ra những tình huống phản công đáng chú ý. Nếu tận dụng tốt khoảng trống, đội khách có thể tiếp tục gây khó khăn cho hàng thủ đối phương.

Nhận định lịch sử chạm trán giữa Na Uy vs Xứ Wales

Thành tích chạm trán giữa 2 đội khá cân bằng khi mỗi bên giành 4 chiến thắng và hòa nhau 4 lần trong 12 cuộc đối đầu gần nhất. Tuy nhiên, Xứ Wales đang nắm lợi thế rõ rệt ở giai đoạn gần đây. Đội bóng của Bellamy bất bại 4 lần liên tiếp trước Na Uy, bao gồm 3 chiến thắng và 1 trận hòa.

Gợi ý soi kèo chi tiết trận đấu Na Uy vs Xứ Wales

Bảng tỷ lệ đang đánh giá Na Uy vượt trội với mức chấp 1.5/2 bàn và cửa thắng châu Âu 1.22. Tuy nhiên, thành tích đối đầu cùng phong độ thiếu ổn định của đội chủ nhà khiến những lựa chọn cần được xem xét kỹ lưỡng.

Kèo châu Á: Xứ Wales +1,75 bàn

Ở trận Na Uy vs Xứ Wales, đội chủ nhà chấp 1.75 bàn với tỷ lệ ăn 0.82, cửa Xứ Wales +1.75 có mức 1.02. Đây là mức chấp khá sâu khi Na Uy vừa thua 3 trận liên tiếp. Đặc biệt, đội chủ nhà không thắng trong 4 lần gần nhất gặp đối thủ này.

Với mức +1.75, Xứ Wales thắng đủ nếu hòa, thắng hoặc chỉ thua cách biệt 1 bàn, thất bại cách biệt 2 bàn sẽ thua nửa tiền. Đội khách từng thắng Na Uy 2-1 ở lượt đi và có khả năng duy trì hệ thống phòng ngự kỷ luật. Lựa chọn Xứ Wales +1,75 phù hợp với kịch bản trận đấu diễn ra giằng co.

Kèo châu Âu: Kết quả hòa đáng cân nhắc

Tỷ lệ kèo châu Âu của trận Na Uy vs Xứ Wales lần lượt là Na Uy thắng 1.22, Xứ Wales thắng 10.00 và hòa 7.00. Mức giá thấp dành cho đội chủ nhà phản ánh sự đánh giá cao đối với hàng công có Haaland. Tuy nhiên, Na Uy đã nhận thất bại ở cả 3 lượt Nations League gần nhất.

Xứ Wales không sở hữu hiệu suất ghi bàn nổi bật nhưng lại bất bại 4 trận liên tiếp trước đối thủ. Khả năng tranh chấp cùng những pha phản công tốc độ có thể giúp đội khách hạn chế sức ép. Vì vậy, cửa hòa là phương án đáng xem xét dù bảng tỷ lệ nghiêng mạnh về Na Uy.

Kèo tài xỉu: Ưu tiên xỉu 3,25 bàn

Mốc tổng bàn thắng trận Na Uy vs Xứ Wales được niêm yết ở 3/3.5, tương đương 3.25 bàn, với tỷ lệ tài 0.87 và xỉu 0.97. Thống kê cho thấy 6/7 trận gần nhất của Na Uy và 6/8 trận vừa qua của Xứ Wales chỉ xuất hiện 2 hoặc 3 bàn. Ngoài ra, 2/3 cuộc đối đầu gần đây cũng có tổng bàn thắng tương tự.

Với kèo xỉu 3.25, trận đấu có tối đa 3 bàn sẽ thắng đủ còn đúng 4 bàn sẽ thua đủ. Dù Haaland đang có phong độ cao, hàng công Xứ Wales lại thiếu sự ổn định khi chỉ 1/8 trận gần nhất ghi trên 1 bàn. Kịch bản hòa 1-1 khiến lựa chọn xỉu 3.25 trở nên phù hợp.

Dự đoán đội hình ra sân hai đội tuyển Na Uy vs Xứ Wales

Na Uy không ghi nhận sự vắng mặt đáng tiếc nào, giúp HLV Solbakken có nhiều lựa chọn nhân sự. Haaland và Sorloth dự kiến đá cặp trên hàng công trong sơ đồ 4-4-2. Odegaard cùng Bobb đóng vai trò quan trọng trong việc tạo cơ hội từ tuyến giữa và hai hành lang cánh.

Xứ Wales thiếu Kieffer Moore và Nathan Broadhead do chấn thương, khiến các phương án tấn công bị ảnh hưởng. HLV Bellamy nhiều khả năng sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với Brooks đá cao nhất, nhận sự hỗ trợ từ Cullen, Johnson và Wilson. Đội hình xuất phát dự kiến của 2 đội gồm:

Dự đoán đội hình Na Uy: Nyland; Ajer, Heggem, Helland, Ryerson; Berg, Myhre, Bobb, Odegaard; Sorloth, Haaland.

Dự đoán đội hình Xứ Wales: Ward; Roberts, Mepham, Neco Williams, Ben Davies; Ampadu, Sheehan; Cullen, Johnson, Wilson; Brooks.

Kết luận

Sự hiện diện của Haaland mang đến hy vọng ghi bàn cho Na Uy nhưng những hạn chế phòng ngự chưa được giải quyết có thể khiến đội chủ nhà tiếp tục đánh rơi điểm số. Xứ Wales đang sở hữu chuỗi 4 trận bất bại trước đối thủ và đủ khả năng duy trì thế trận chắc chắn trong cuộc đấu Na Uy vs Xứ Wales. Nếu tận dụng tốt những pha phản công, đội khách có thể rời Oslo với 1 điểm quan trọng.