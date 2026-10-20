Thể Công Thua 3 Trận Liên Tiếp: Lỗi Do HLV Hay Cầu Thủ?

Thể Công thua 3 trận liên tiếp sau khởi đầu nhiều kỳ vọng ở LPBank V.League 2026/27. Những thất bại trước Hà Tĩnh, CAHN và CA TP.HCM cho thấy đội bóng áo lính đang gặp vấn đề ở cả khâu tổ chức tấn công lẫn tận dụng cơ hội. Chuỗi kết quả này cũng trở thành chủ đề được người hâm mộ bàn luận trên 8xbet khi áp lực dành cho HLV Velizar Popov ngày càng tăng.

Vì sao Thể Công đánh mất lợi thế đầu mùa?

Việc Thể Công thua 3 trận liên tiếp gây bất ngờ bởi đội bóng đã bổ sung tới 11 tân binh cho mục tiêu vô địch nhưng vẫn chưa tìm được sự ổn định về chiến thuật.

Phòng ngự phản công không còn dễ phát huy

Thể Công quen giữ đội hình chặt chẽ rồi phản công khi đối thủ để lộ khoảng trống. Cách chơi này phù hợp với HLV Popov, người từng giành hai Cúp Quốc gia cùng Thanh Hóa. Trước Đồng Nai ở vòng mở màn, Thể Công nhường bóng nhưng vẫn ghi hai bàn ở phút 62 và 90+2. Cách chơi ấy khó phát huy khi đối thủ không dâng cao và hạn chế khoảng trống phía sau.

Thể Công thua 3 trận liên tiếp cũng cho thấy chiến thuật từng hiệu quả không thể áp dụng giống nhau trước mọi đối thủ. Nếu chỉ chờ những pha phản công, đội bóng áo lính dễ rơi vào thế bế tắc khi được nhường quyền kiểm soát bóng.

Có bóng nhưng quá ít cơ hội rõ ràng

Trước Hà Tĩnh, Thể Công kiểm soát khoảng 64% thời lượng bóng nhưng vẫn thất bại. Ở trận gặp CA TP.HCM, tỷ lệ kiểm soát bóng của họ cũng đạt 55%. Các con số cho thấy đội bóng không thiếu thời gian triển khai tấn công, song chưa tạo được sức ép đủ lớn gần khung thành.

Giữ bóng nhiều không đồng nghĩa tấn công tốt nếu các đường chuyền chỉ quanh quẩn ở giữa sân. Thể Công thiếu phối hợp nhanh để vượt qua hàng thủ, trong khi đối phương chờ phản công.

Khi Thể Công thua 3 trận liên tiếp, vấn đề đáng lo hơn tỷ số là khả năng điều chỉnh trong trận. Các đối thủ đã nhận ra điểm mạnh của đội bóng áo lính và tìm cách buộc thầy trò Popov phải đá theo phương án ít thuận lợi hơn.

Hàng công chưa đáp ứng mục tiêu vô địch

Bên cạnh chiến thuật, câu chuyện Thể Công thua 3 trận liên tiếp còn liên quan tới khả năng dứt điểm của các cầu thủ giàu kinh nghiệm trên hàng công.

Ngoại binh bỏ lỡ thời cơ ghi bàn

Trước CA TP.HCM, Ribamar bỏ lỡ hai cơ hội trong vòng cấm. Anh mới gia nhập từ đầu mùa và cần thời gian hòa nhập, nhưng các tình huống thuận lợi vẫn phải được tận dụng tốt hơn.

Rimario cũng chưa đem lại hiệu quả như kỳ vọng. Tiền đạo từng tạo dấu ấn ở V.League hiện không còn duy trì đều đặn phong độ của giai đoạn tốt nhất, khiến gánh nặng ghi bàn càng lớn. Các cầu thủ nội có thể hỗ trợ, nhưng hàng công vẫn cần những người kết thúc tình huống ổn định hơn.

Trong chuỗi Thể Công thua 3 trận liên tiếp, chỉ một vài cơ hội được tận dụng thành công cũng có thể giúp diễn biến khác đi. Đội bóng cần cải thiện cả chất lượng đường chuyền cuối lẫn khả năng dứt điểm của những cầu thủ đá cao nhất.

Tuyến giữa cần hỗ trợ tấn công tốt hơn

Không thể quy toàn bộ trách nhiệm cho các tiền đạo khi số cơ hội rõ ràng còn hạn chế. Tuyến giữa chuyền bóng chậm khiến cầu thủ phía trên phải xử lý trong tư thế bất lợi.

HLV Popov cần tạo thêm những phương án lên bóng từ trung lộ, kết hợp với các pha đổi cánh để kéo giãn hàng thủ. Các tiền vệ phải di chuyển nhiều hơn vào khoảng trống thay vì chỉ chuyền ngang, qua đó giúp đồng đội có cơ hội tiếp cận vòng cấm ở vị trí thuận lợi.

Thể Công thua 3 trận liên tiếp là lời cảnh báo rằng sự đầu tư lực lượng chưa tự động tạo ra sức mạnh tập thể. Những tân binh cần được kết nối thành một hệ thống có phương án tấn công rõ ràng, nhất là khi đối phương chủ động phòng ngự số đông.

HLV Popov cần thay đổi điều gì?

Sau khi Thể Công thua 3 trận liên tiếp, HLV Popov chịu sức ép lớn. Tuy nhiên, thay HLV ngay lập tức chưa chắc giải quyết được hạn chế của đội hình. Lúc này, Popov cần giúp học trò chủ động hơn khi đối thủ nhường bóng. Đội có thể tiếp tục phản công nhưng phải bổ sung phối hợp ngắn, tấn công biên và dứt điểm từ tuyến hai.

Những người được trao cơ hội phải cải thiện phong độ, tận dụng tình huống thuận lợi và tuân thủ kế hoạch chiến thuật. Nếu cả ban huấn luyện lẫn đội hình không cùng thay đổi, mục tiêu cạnh tranh chức vô địch V.League và tiến xa ở AFC Champions League Two sẽ gặp nhiều trở ngại.

Kết luận

Thể Công thua 3 trận liên tiếp là kết quả của nhiều vấn đề, từ lối chơi dễ bị bắt bài đến hiệu quả dứt điểm chưa đạt yêu cầu. HLV Popov cần điều chỉnh cách tổ chức tấn công, trong khi các cầu thủ phải cải thiện sự chính xác và tính gắn kết trên sân. Chỉ khi cả hai phía cùng tạo ra thay đổi, đội bóng áo lính mới có thể sớm trở lại cuộc đua ở mùa giải 2026/27.