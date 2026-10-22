Tìm Người Thay Thế Michael Carrick: Eddie Howe Có Đủ Tầm?

Người thay thế Michael Carrick đang trở thành chủ đề được quan tâm sau thất bại 1-4 của Manchester United trước Como tại Champions League. Chuỗi bảy trận liên tiếp không thắng khiến tương lai của nhà cầm quân người Anh thêm bất ổn, trong khi Eddie Howe được nhắc đến như ứng viên đáng chú ý. Chủ đề này cũng đang được bình luận nhiều trên nền tảng 8xbet, nhất là khi Quỷ đỏ đang chịu áp lực cải thiện thành tích.

MU nguy cơ tìm người thay thế Michael Carrick sau thất bại trước Como

Trận thua Como khiến sức ép dành cho Michael Carrick gia tăng đáng kể. Manchester United liên tục mắc sai lầm phòng ngự, thiếu sự chủ động ở tuyến giữa và không thể ngăn chặn những pha tấn công của đối phương. Joshua Zirkzee chỉ ghi được bàn danh dự ở cuối trận, khiến thông tin tìm người thay thế Michael Carrick xuất hiện ngày càng nhiều.

Sau 7 trận không thắng, MU cần nhanh chóng cải thiện phong độ để tránh tụt lại trong cuộc đua tại Premier League và Champions League. Ban lãnh đạo đã thảo luận về một số phương án nhân sự, trong đó Eddie Howe nhận được sự chú ý. Tuy nhiên, việc lựa chọn người thay thế Michael Carrick vẫn chưa có quyết định chính thức và cần được cân nhắc dựa trên kế hoạch lâu dài.

Những ứng viên sáng giá cho vị trí HLV trưởng MU

Cuộc tìm kiếm người thay thế Michael Carrick đang thu hút nhiều sự chú ý khi Eddie Howe, Antonio Conte, Julian Nagelsmann cùng một số chiến lược gia khác được liên hệ với Old Trafford.

Eddie Howe được đánh giá cao tại Premier League

Eddie Howe là một trong những ứng viên nổi bật nhờ kinh nghiệm làm việc tại bóng đá Anh. Trong thời gian dẫn dắt Newcastle, ông giúp đội bóng cải thiện thành tích, cạnh tranh suất dự Champions League và giành chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh. Khả năng tổ chức đội hình cùng phong cách huấn luyện rõ ràng là những điểm mạnh của chiến lược gia này.

Theo thông tin từ TEAMtalk, MU đã có những trao đổi nội bộ về khả năng bổ nhiệm Howe. Nhà cầm quân người Anh được cho là muốn trở lại công việc huấn luyện sau khi rời Newcastle vào cuối tháng 7/2026. Với kinh nghiệm tại Premier League, Howe được xem là phương án đáng cân nhắc trong cuộc tìm kiếm người thay thế Michael Carrick.

Antonio Conte mang đến kinh nghiệm giành danh hiệu

Antonio Conte cũng là cái tên được nhắc đến khi Manchester United cân nhắc thay đổi HLV. Chiến lược gia người Italia từng giành nhiều danh hiệu lớn và nổi tiếng với khả năng xây dựng đội bóng có tính kỷ luật cao. Ông thường chú trọng tổ chức phòng ngự, tranh chấp quyết liệt và triển khai phản công nhanh.

Tuy nhiên, Conte có thể yêu cầu quyền chủ động đáng kể trong việc xây dựng lực lượng. Điều này khiến ban lãnh đạo MU phải cân nhắc khả năng phối hợp giữa HLV với bộ phận phụ trách chuyển nhượng. Nếu được lựa chọn làm người thay thế Michael Carrick, Conte cần thống nhất định hướng phát triển với INEOS để tránh những bất đồng trong quá trình làm việc.

Julian Nagelsmann cũng là gợi ý không tồi

Julian Nagelsmann cũng là ứng viên đáng chú ý nhờ tư duy chiến thuật hiện đại và khả năng điều chỉnh đội hình linh hoạt. Nhà cầm quân người Đức từng dẫn dắt Bayern Munich và đội tuyển quốc gia, qua đó tích lũy kinh nghiệm ở những giải đấu lớn. Tuy nhiên, việc chưa làm việc tại Premier League có thể khiến quá trình thích nghi với MU gặp thử thách.

Ban lãnh đạo MU cần cân nhắc quyết định thay tướng

Việc tìm người thay thế Michael Carrick không chỉ nhằm giải quyết chuỗi trận thất vọng mà còn liên quan đến kế hoạch phát triển lâu dài của Manchester United. Sau nhiều lần thay đổi HLV, đội bóng vẫn chưa duy trì được sự ổn định như kỳ vọng.

INEOS cần lựa chọn chiến lược gia phù hợp với lực lượng hiện tại, có khả năng cải thiện chiến thuật và phát triển những cầu thủ trẻ. Một quyết định thiếu tính toán có thể khiến MU tiếp tục gặp khó khăn trong quá trình xây dựng đội hình.

Eddie Howe có lợi thế về kinh nghiệm Premier League, trong khi Conte và Nagelsmann sở hữu những điểm mạnh riêng về chuyên môn. Tuy nhiên, để lựa chọn người thay thế Michael Carrick cần dựa trên khả năng phối hợp với ban lãnh đạo thay vì chỉ xem xét danh tiếng. Trong lúc những phương án mới được thảo luận, Carrick vẫn phải tập trung giúp MU cải thiện kết quả. Nếu đội bóng tiếp tục không thắng, sức ép dành cho ông sẽ ngày càng lớn.

Kết luận

Tìm người thay thế Michael Carrick đang là vấn đề được quan tâm khi Manchester United liên tục nhận những kết quả thất vọng. Eddie Howe nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý nhờ kinh nghiệm tại Premier League nhưng Antonio Conte và các ứng viên khác cũng có những lợi thế riêng. Ban lãnh đạo MU cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định tương lai băng ghế huấn luyện, nhằm giúp Quỷ đỏ sớm tìm lại sự ổn định và sức cạnh tranh.