Chelsea Thua Sunderland: Do Trọng Tài Hay Lối Chơi?

Chelsea rời sân Ánh Sáng với thất bại 0-1 trước Sunderland trong trận đấu xuất hiện nhiều quyết định gây tranh cãi. Hai tình huống phạt đền trái ngược khiến cuộc đối đầu trở thành chủ đề được chú ý trên cộng đồng 8xbet nhưng vấn đề của The Blues không chỉ nằm ở trọng tài. Đội bóng của Xabi Alonso còn bộc lộ những hạn chế đáng lo ngại về khả năng tấn công và kiểm soát thế trận.

Chelsea bất bình vì những quyết định gây tranh cãi

Thất bại trước Sunderland khiến Chelsea có lý do để tiếc nuối khi hai tình huống phạt đền được xử lý khác nhau chỉ trong khoảng 12 phút. Phút 24, Cole Palmer đi bóng sát vòng cấm và bị Luke O’Nien truy cản từ bên cạnh. Tiền vệ người Anh ngã xuống nhưng trọng tài Jarred Gillett không cho đội khách hưởng phạt đền.

VAR sau đó xác nhận các tiếp xúc giữa O’Nien và Palmer diễn ra ngoài khu vực 16,50 m. Dù Palmer ngã vào trong vòng cấm, vị trí tiếp đất không quyết định nơi xảy ra lỗi. Tuy nhiên, Chelsea vẫn có cơ sở để tranh luận về việc liệu pha truy cản ấy có đáng bị thổi phạt ngay từ đầu hay không.

Hai tình huống phạt đền tạo nên khác biệt

Những quyết định của trọng tài trở thành tâm điểm khi Sunderland được hưởng cơ hội ghi bàn từ một pha tranh chấp tương tự.

Cole Palmer bị từ chối quả phạt đền

Tình huống Cole Palmer bị Luke O’Nien truy cản khiến các cầu thủ Chelsea lập tức phản ứng với trọng tài. Họ cho rằng tiền vệ người Anh đã bị tác động trái phép khi đang tiến vào khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, Jarred Gillett vẫn giữ nguyên quyết định không chỉ tay vào chấm 11 m.

Cựu danh thủ Jamie Carragher đánh giá pha truy cản của O’Nien rất thiếu hợp lý và đặt câu hỏi về cách xử lý của trọng tài. Dù vậy, việc VAR xác định tiếp xúc xảy ra ngoài vòng cấm khiến khả năng trao phạt đền không được chấp nhận. Tranh cãi vì thế tập trung vào bản chất pha phạm lỗi hơn là vị trí Palmer ngã xuống.

Sunderland được hưởng quả penalty quyết định

Khoảng 12 phút sau, Chelsea tiếp tục liên quan đến một tình huống gây tranh luận khi Brian Brobbey tranh chấp với Levi Colwill. Hai cầu thủ đều có động tác kéo áo trước khi tiến vào khu vực cấm địa. Khi xuất hiện va chạm ở phần chân khiến Brobbey ngã xuống, trọng tài Gillett lập tức cho Sunderland hưởng phạt đền.

Enzo Le Fee thực hiện thành công cú sút 11m, giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. Bàn thắng tạo ra bước ngoặt quan trọng khi Sunderland có thêm lợi thế để triển khai thế trận phòng ngự. Trong khi đó, Chelsea phải đối mặt với áp lực tìm bàn gỡ trước đối thủ đang thi đấu đầy quyết tâm.

Góc nhìn từ chuyên gia trọng tài

Cựu trọng tài Premier League Darren Cann cho rằng quyết định của Jarred Gillett trong tình huống Brobbey là chính xác. Theo ông, pha kéo áo bắt đầu bên ngoài vòng cấm nhưng va chạm ở chân lại xảy ra khi các cầu thủ đã tiến vào khu vực 16,50 m. Đây là yếu tố quan trọng khiến trọng tài có cơ sở để trao quả penalty cho Sunderland.

Dù vậy, Chelsea vẫn có thể cảm thấy khó chấp nhận khi đặt hai tình huống cạnh nhau. Một pha tranh chấp không mang lại phạt đền, trong khi tình huống khác giúp đối thủ ghi bàn quyết định. Tuy nhiên, sự khác biệt về vị trí và tính chất va chạm khiến hai quyết định không nhất thiết phải giống nhau.

Lối chơi thiếu sáng tạo mới là vấn đề lớn của The Blues

Bỏ qua những tranh luận về trọng tài, Chelsea vẫn phải nhìn nhận màn trình diễn thiếu thuyết phục trước Sunderland.

Hàng tấn công nghèo nàn ý tưởng

Khả năng tổ chức tấn công của Chelsea không đạt hiệu quả như kỳ vọng, đặc biệt khi Sunderland chủ động thu hẹp khoảng trống. Những pha phối hợp ở khu vực cuối sân thiếu tốc độ và sự bất ngờ cần thiết. Điều này khiến đội khách thường xuyên rơi vào thế bế tắc dù cần bàn thắng để thay đổi kết quả.

Trong hiệp hai, số cơ hội thực sự nguy hiểm của Chelsea không nhiều. Pha đánh đầu đưa bóng vọt xà của Danny Welbeck ở phút bù giờ là một trong những tình huống đáng chú ý nhất. Việc không thể tận dụng thời gian còn lại khiến đội bóng của Alonso phải chấp nhận thất bại tối thiểu.

Xabi Alonso thừa nhận điểm yếu

Sau trận đấu, HLV Xabi Alonso không lựa chọn cách đổ lỗi cho những quyết định của trọng tài. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thừa nhận Chelsea thiếu kiên nhẫn, chất lượng xử lý và khả năng sáng tạo ở một phần ba cuối sân. Theo ông, đội bóng không tạo ra đủ cơ hội để xứng đáng giành chiến thắng.

Đánh giá ấy cho thấy Alonso hiểu rõ những vấn đề cần cải thiện trong thời gian tới. Chelsea không thể chỉ trông chờ vào các tình huống cố định hoặc quyết định có lợi từ trọng tài để giành điểm. Khả năng triển khai tấn công và duy trì sức ép trước đối thủ phòng ngự thấp cần được nâng cao nếu muốn cải thiện thành tích.

Kết luận

Chelsea phải nhận thất bại thứ tư sau 8 vòng Premier League, trong khi Sunderland chấm dứt chuỗi 8 trận không thắng và thoát khỏi vị trí cuối bảng. Những tranh cãi về trọng tài có thể tiếp tục xuất hiện, nhưng khả năng tấn công thiếu hiệu quả mới là vấn đề khiến The Blues đánh mất điểm số. Nếu muốn sớm trở lại cuộc đua, Xabi Alonso cần giúp các học trò cải thiện sự sáng tạo và bản lĩnh trong những trận đấu khó khăn.