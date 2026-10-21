Man City Vs AEK Athens: Foden Rực Sáng Với 1 Cú Hat-Trick

Cuộc đối đầu Man City vs AEK Athens khép lại với chiến thắng đậm 5-1 dành cho đội chủ nhà ở vòng phân hạng Champions League 2026/27. Phil Foden trở thành tâm điểm khi ghi ba bàn thắng và đóng góp một kiến tạo, giúp Man City nhanh chóng lấy lại tinh thần sau thất bại trước PSG. Màn trình diễn của tiền vệ người Anh cũng thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ theo dõi bóng đá trên nền tảng 8xbet.

Man City giành chiến thắng áp đảo trên sân Etihad

Trước trận Man City vs AEK Athens, thầy trò HLV Enzo Maresca quyết tâm giành trọn ba điểm để cải thiện thành tích tại Champions League. Dù Erling Haaland ngồi dự bị vì vấn đề thể lực, đội chủ nhà vẫn kiểm soát thế trận nhờ khả năng phối hợp của Foden, Cherki và Rico Lewis. AEK Athens cố gắng tổ chức phản công nhưng không tạo được nhiều sức ép lên hàng thủ Man City.

Phút 12, Elliot Anderson đánh đầu mở tỷ số sau tình huống đá phạt của Enzo Fernandez đưa bóng chạm xà ngang. Đến phút 34, Foden phối hợp cùng Rico Lewis trước khi dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-0. Đội chủ sân Etihad tiếp tục duy trì thế trận chủ động và bước vào giờ nghỉ với lợi thế hai bàn.

Sang hiệp hai, Stavros Pilios rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 52, nhưng Cherki nhanh chóng ghi bàn tái lập khoảng cách. Foden sau đó lập công ở phút 65 và 75 để hoàn tất hat-trick, ấn định chiến thắng 5-1. Kết quả Man City vs AEK Athens giúp đại diện nước Anh tìm lại sự tự tin sau trận thua PSG.

Những cầu thủ nổi bật trong chiến thắng của Man City

Trận Man City vs AEK Athens chứng kiến màn trình diễn hiệu quả của Phil Foden cùng những đóng góp quan trọng từ cả Cherki và Elliot Anderson.

Phil Foden có được hat-trick đầu tiên tại giải đấu Champions League

Foden trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận với ba bàn thắng và một kiến tạo. Sau thời gian dài gặp khó khăn trong khâu ghi bàn, tiền vệ người Anh đang dần lấy lại phong độ và sự tự tin khi dứt điểm.

Bàn thắng đầu tiên đến từ pha phối hợp với Rico Lewis ở phút 34. Sang hiệp hai, Foden ghi thêm hai bàn bằng những pha xử lý chính xác, hoàn tất hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp tại Champions League. Thành tích này giúp anh trở thành tâm điểm của trận Man City vs AEK Athens.

Rayan Cherki ghi bàn quan trọng

Cherki tiếp tục chứng minh khả năng tạo đột biến bằng kỹ thuật cá nhân và những pha di chuyển linh hoạt. Tiền vệ người Pháp thường xuyên phối hợp với Foden, góp phần giúp Man City duy trì sức ép lên hàng thủ đối phương.

Phút 57, Cherki nhận đường chuyền của Foden trước khi xử lý khéo léo và dứt điểm bằng chân trái. Bàn thắng giúp Man City dẫn 3-1, chấm dứt hy vọng gỡ hòa của đội khách. Trong trận Man City vs AEK Athens, sự phối hợp giữa hai cầu thủ là điểm sáng trên hàng công.

Elliot Anderson mở tỷ số

Anderson để lại dấu ấn bằng pha đánh đầu mở tỷ số ngay phút 12. Tiền vệ người Anh phản ứng nhanh sau tình huống bóng bật xà ngang, ghi bàn đầu tiên trong màu áo Man City.

Bên cạnh bàn thắng, Anderson còn tích cực tranh chấp và hỗ trợ kiểm soát tuyến giữa. Màn thể hiện trong trận Man City vs AEK Athens cho thấy anh đang dần thích nghi với đội bóng mới. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho HLV Maresca trong việc xoay tua nhân sự.

Những thống kê ý nghĩa trong chiến thắng của Man City

Ngoài tỷ số cách biệt, trận Man City vs AEK Athens còn cho thấy ưu thế của đội chủ nhà trong khả năng kiểm soát bóng và tận dụng cơ hội.

Những thống kê đáng chú ý

Man City kiểm soát 64% thời lượng bóng và thực hiện 17 cú dứt điểm, trong đó có 7 lần trúng đích. AEK Athens chỉ cầm bóng 36%, tung ra 11 cú sút và có 3 lần đưa bóng trúng mục tiêu.

Những con số phản ánh khả năng kiểm soát thế trận của Man City. Dù AEK Athens tạo ra một số cơ hội, đội khách vẫn gặp khó trước sức tấn công liên tục của đối phương. Kết quả cuộc chạm trán Man City vs AEK Athens vì vậy cho thấy sự khác biệt về hiệu quả dứt điểm giữa hai đội.

Man City vẫn hiệu quả khi thiếu Haaland

Điểm tích cực của Man City là đội bóng ghi 5 bàn dù Haaland không ra sân. Foden đảm nhận tốt vai trò ghi bàn, trong khi Cherki và các đồng đội liên tục tạo ra cơ hội nguy hiểm.

Chiến thắng giúp Maresca có thêm phương án tấn công trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc. Tuy nhiên, Man City vẫn cần cải thiện khả năng phòng ngự sau tình huống để Pilios ghi bàn. Sau trận Man City vs AEK Athens, đội bóng sẽ hướng đến cuộc đối đầu Aston Villa với tinh thần tích cực.

Kết luận

Trận Man City vs AEK Athens kết thúc với chiến thắng 5-1 thuyết phục dành cho đội chủ sân Etihad. Phil Foden trở thành nhân vật chính với cú hat-trick đầu tiên tại Champions League, trong khi Cherki và Anderson cũng đóng góp những bàn thắng quan trọng. Kết quả này giúp Man City lấy lại sự tự tin và cho thấy hàng công vẫn đủ sức ghi bàn khi thiếu vắng Haaland.