Como Vs MU: Quỷ Đỏ Thua Đậm Khi Nico Paz Tỏa Sáng Rực Rỡ

Cuộc đối đầu giữa Como vs MU khép lại với chiến thắng 4-1 dành cho đội chủ nhà tại lượt trận thứ ba vòng phân hạng Champions League 2026/27. Nico Paz trở thành ngôi sao nổi bật với hai bàn thắng và một kiến tạo, trong khi Manchester United tiếp tục thể hiện phong độ đáng thất vọng. Kết quả này thu hút sự quan tâm của người hâm mộ theo dõi bóng đá trên 8xbet, đồng thời khiến HLV Michael Carrick chịu thêm áp lực.

Como giành chiến thắng thuyết phục trước MU

Trước trận Como vs MU, đội khách được kỳ vọng sẽ cải thiện phong độ sau chuỗi kết quả không tốt. Manchester United nhập cuộc khá tích cực và sớm tạo cơ hội cho Diogo Dalot nhưng hậu vệ người Bồ Đào Nha lại dứt điểm chệch khung thành.

Ngay phút thứ 2, Nico Paz khiến Quỷ đỏ phải trả giá bằng cú cứa lòng chân trái đẹp mắt, mở tỷ số cho Como. Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà thi đấu tự tin, liên tục gây sức ép và khiến tuyến giữa MU gặp khó khăn trong việc kiểm soát bóng. Dù nỗ lực tổ chức tấn công, đội khách vẫn bước vào giờ nghỉ với bất lợi một bàn.

Sang hiệp hai, Carrick đưa Amad Diallo và Carlos Baleba vào sân nhưng không thể cải thiện tình hình. Douvikas ghi bàn ở phút 49 trước khi Nico Paz hoàn tất cú đúp ở phút 57. Jacobo Ramon tiếp tục nâng tỷ số lên 4-0, còn Joshua Zirkzee ghi bàn danh dự ở phút 90+1. Kết quả trận Como vs MU phản ánh sự khác biệt về khả năng dứt điểm và tổ chức phòng ngự giữa hai đội.

Những điểm nhấn đáng chú ý trong trận đấu của Quỷ đỏ

Diễn biến trận đấu cho thấy khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả của đội chủ nhà cùng những hạn chế trong lối chơi Manchester United.

Nico Paz tỏa sáng với cú đúp bàn thắng

Nico Paz là cầu thủ nổi bật nhất trong chiến thắng của Como. Tiền vệ Argentina mở tỷ số bằng pha cứa lòng chính xác, không cho thủ môn Senne Lammens cơ hội cản phá. Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà có thêm tự tin để thi đấu theo đúng chiến thuật quen thuộc.

Sang hiệp hai, Paz kiến tạo để Douvikas nhân đôi cách biệt trước khi tự mình ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Màn trình diễn trong trận Como vs MU cho thấy khả năng quan sát, xử lý bóng và dứt điểm hiệu quả của cầu thủ trẻ này.

Hàng phòng ngự MU liên tục mắc sai lầm

Manchester United gặp khó khăn trước những pha phối hợp tốc độ của Como. Các hậu vệ thường xuyên để lộ khoảng trống, trong khi tuyến giữa thiếu sự hỗ trợ cần thiết. Điều này khiến đội khách liên tục phải đối mặt với những tình huống tấn công nguy hiểm.

Bàn thắng của Douvikas đến từ pha thoát xuống thuận lợi, còn Nico Paz tận dụng sai lầm khi MU triển khai bóng từ tuyến dưới. Trận Como vs MU cho thấy Quỷ đỏ cần cải thiện khả năng giữ vị trí và phối hợp phòng ngự.

Những thay đổi của Carrick chưa hiệu quả

Carrick đưa Diallo và Baleba vào sân ngay đầu hiệp hai nhằm cải thiện khả năng kiểm soát bóng. Tuy nhiên, những điều chỉnh này không giúp MU ngăn được sức ép của đối thủ. Đội khách tiếp tục thủng lưới và gặp khó trong việc tổ chức tấn công.

Phải đến phút bù giờ, Diallo mới kiến tạo để Zirkzee ghi bàn danh dự. Dù vậy, thất bại trong trận Como vs MU cho thấy Carrick cần tìm phương án giúp hàng tiền vệ và phòng ngự phối hợp tốt hơn.

Thất bại khiến MU và Carrick chịu thêm áp lực lớn

Kết quả trận Como vs MU tiếp tục khiến đội bóng thành Manchester chịu nhiều chỉ trích. Quỷ đỏ thiếu sự ổn định trong cả tấn công lẫn phòng ngự, đặc biệt khi đối đầu những đội bóng có khả năng pressing tốt. Những sai lầm cá nhân và khoảng trống giữa các tuyến khiến MU thường xuyên rơi vào thế bất lợi.

Ngược lại, Como cho thấy sự tiến bộ dưới thời Cesc Fabregas. Đội bóng Italy tổ chức tấn công nhanh, di chuyển linh hoạt và tận dụng tốt cơ hội ghi bàn. Chiến thắng này chứng minh đội chủ nhà có khả năng cạnh tranh với các đối thủ mạnh nhờ lối chơi tập thể hiệu quả.

Sau thất bại trong trận Como vs MU, Carrick sẽ cần điều chỉnh chiến thuật và cải thiện tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Manchester United phải hạn chế sai lầm phòng ngự, đồng thời tăng khả năng kiểm soát tuyến giữa. Đây chắc chắn là lời cảnh báo về những vấn đề đội bóng cần giải quyết nếu muốn cải thiện thành tích tại Champions League.

Kết luận

Cuộc chạm trán giữa Como vs MU đã kết thúc với chiến thắng 4-1 xứng đáng cho đội chủ nhà sau màn trình diễn nổi bật của Nico Paz. Trong khi Como thi đấu hiệu quả và tận dụng tốt cơ hội, Manchester United tiếp tục bộc lộ nhiều điểm yếu trong phòng ngự. HLV Michael Carrick sẽ cần nhanh chóng cải thiện lối chơi để giúp Quỷ đỏ tìm lại sự ổn định trong những trận đấu tiếp theo.