Đăng ký
Đăng ký
Đăng nhập
Đăng ký

U23 Việt Nam Vs U23 Thái Lan 10/11 – Soi Kèo Gia Lai VTV Cup 2026

Table of Contents

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 10/11 trong khuôn khổ Gia Lai VTV Cup 2026, hứa hẹn mang đến màn so tài quyết liệt tại sân Pleiku. Hai đội đều gặp khó khăn về thời gian chuẩn bị, nhưng chủ nhà có lợi thế từ lực lượng từng thi đấu tại ASIAD 2026. Những thống kê được 8xbet tổng hợp cho thấy Việt Nam có cơ sở hướng tới chiến thắng sát nút.

Đánh giá phong độ U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan

Cả 2 đội đều chỉ hội quân đầy đủ vào ngày 9/11, khiến thời gian hoàn thiện chiến thuật bị hạn chế. Tuy nhiên, những nhân tố giàu kinh nghiệm và thành tích gần đây vẫn tạo ra sự khác biệt đáng chú ý.

U23 Việt Nam có lợi thế sân Pleiku

U23 Việt Nam chỉ có khoảng 1 buổi tập trước trận do vòng 7 V.League diễn ra từ ngày 6-8/11. Dù vậy, HLV Đinh Hồng Vinh sở hữu 7 cầu thủ từng tham dự ASIAD 2026 trong danh sách 26 người, gồm Văn Bình, Nguyên Hoàng, Quang Kiệt và Văn Thuận. Sự góp mặt của 3 cầu thủ Việt kiều cùng lợi thế sân nhà giúp đội bóng có thêm phương án triển khai tấn công trong trận U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan.

U23 Thái Lan sở hữu nhiều cầu thủ triển vọng

U23 Thái Lan cũng hội quân ngày 9/11 với danh sách 23 cầu thủ, chủ yếu sinh năm 2005 và 2006. Đội bóng của Thawatchai Damrong-Ongtrakul từng thắng Kyrgyzstan 3-2 và Hong Kong 5-1 tại ASIAD 2026, cho thấy khả năng tấn công đáng chú ý. Ngoài ra, chiến thắng 1-0 trước Việt Nam tại CFA Team China hồi tháng 3 mang lại lợi thế tâm lý cho đội khách.

Phong độ U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan hứa hẹn trận đấu cân bằng
Phong độ U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan hứa hẹn trận đấu cân bằng

Phân tích kết quả chạm trán U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, U23 Việt Nam thắng 3 trận, hòa 1 và chỉ nhận 1 thất bại trước Thái Lan. Tuy nhiên, cuộc đối đầu gần nhất ngày 28/3/2026 tại CFA Team China kết thúc với chiến thắng 1-0 dành cho đội bóng xứ Chùa vàng. 

Những kết quả này cho thấy Việt Nam có ưu thế tổng thể nhưng không thể chủ quan trước đối thủ. Trận đấu tại Pleiku là cơ hội để thầy trò Đinh Hồng Vinh cải thiện thành tích sau thất bại hồi tháng 3.

Xem thêm  8xbet bật mí cách áp dụng tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái khi cá cược
Việt Nam thắng 3/5 cuộc đối đầu U23 Thái Lan gần nhất
Việt Nam thắng 3/5 cuộc đối đầu U23 Thái Lan gần nhất

Gợi ý soi kèo chi tiết trận U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan

Lợi thế sân nhà và kinh nghiệm thi đấu của nhiều cầu thủ giúp U23 Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, thời gian chuẩn bị ngắn cùng khả năng phản công của Thái Lan khiến trận đấu khó xuất hiện cách biệt lớn.

Kèo châu Á: Ưu tiên U23 Việt Nam

U23 Việt Nam thắng 3/5 lần đối đầu gần nhất, đồng thời sở hữu 7 cầu thủ từng tham dự ASIAD 2026. Đội chủ nhà còn có Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa, những người từng khoác áo ĐTQG tại FIFA ASEAN Cup 2026. Những nhân tố này có thể tạo khác biệt trong các tình huống xử lý bóng và tổ chức tấn công.

Trận U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan chủ nhà chấp 0,25 bàn, lựa chọn cửa Việt Nam sẽ đáng cân nhắc. Tuy nhiên, Thái Lan từng thắng 1-0 ở lần gặp gần nhất và sở hữu nhiều cầu thủ có tốc độ tốt. Vì vậy, khả năng Việt Nam thắng cách biệt tối thiểu được đánh giá hợp lý hơn một chiến thắng đậm.

Kèo châu Âu: Chọn U23 Việt Nam thắng

Ở trận U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan, đội chủ nhà có lợi thế đáng kể từ sân Pleiku và thành tích đối đầu tích cực. Việt Nam giành 3 chiến thắng trong 5 cuộc gặp gần nhất, trong khi Thái Lan đang sử dụng lực lượng trẻ hướng đến các giải đấu năm 2027. Kinh nghiệm của những cầu thủ từng thi đấu quốc tế có thể giúp Việt Nam kiểm soát các thời điểm quan trọng.

Dù vậy, đội bóng của Đinh Hồng Vinh cần tránh nhập cuộc nóng vội sau thời gian hội quân ngắn. Thái Lan có thể gây khó khăn bằng khả năng phản công và những pha phối hợp nhanh. Lựa chọn Việt Nam thắng chung cuộc là phương án đáng tham khảo nhưng khả năng hòa vẫn cần được tính đến.

Kèo tài xỉu: Nghiêng về cửa xỉu

Cuộc đối đầu gần nhất giữa U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Thái Lan, cho thấy khả năng xuất hiện thế trận chặt chẽ. Cả 2 đội đều chỉ hội quân đầy đủ vào ngày 9/11, khiến sự kết nối giữa các tuyến chưa chắc đạt mức tốt nhất. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả dứt điểm.

Xem thêm  Real Sociedad Vs Lyon 02h45 06/11 - Soi Kèo Europa League

Với mức tài xỉu được niêm yết ở 2,5 bàn, cửa xỉu là lựa chọn đáng cân nhắc. Việt Nam cần duy trì sự chắc chắn ở tuyến giữa, trong khi Thái Lan có thể ưu tiên phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Kịch bản 1-0 phù hợp với tính chất thận trọng của trận đấu.

Hàng thủ Việt Nam cần hạn chế khả năng phản công của Thái Lan
Hàng thủ Việt Nam cần hạn chế khả năng phản công của Thái Lan

Dự đoán đội hình ra sân hai đội U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan

HLV Đinh Hồng Vinh triệu tập 26 cầu thủ, trong đó có 7 gương mặt từng dự ASIAD 2026 và 3 cầu thủ Việt kiều. Tuy nhiên, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Lê Phát và Nguyễn Đăng Dương không góp mặt do được điều động lên ĐTQG. Những thiếu vắng này khiến ban huấn luyện cần điều chỉnh nhân sự, đặc biệt ở các vị trí hỗ trợ tấn công.

U23 Thái Lan đăng ký 23 cầu thủ với những gương mặt đáng chú ý như Paripan Wongsa, Jehhanafee Mamah và Worawut Noisri. Đội khách nhiều khả năng tiếp tục sử dụng lực lượng trẻ nhằm tích lũy kinh nghiệm trước U23 Đông Nam Á, SEA Games 34 và vòng loại U23 châu Á 2028. Đội hình dự kiến của 2 đội U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan như sau:

  • Dự kiến đội hình U23 Việt Nam: Văn Bình; Tuấn Khải, Nguyên Hoàng, Quang Kiệt; Quốc Toản, Thành Trung, Bảo Long, Bá Đạt, Văn Thuận; Williams Minh Hoàng, Gia Bảo.
  • Dự kiến đội hình U23 Thái Lan: Sirassawut Wongruankham; Jiradet Taichankong, Eakaphat Jaenoduang, Chaiyasit Popoon, Tanakrit Lomnak; Peeranan Buakai, Jittipat Wasungnoen, Siradanai Phosri; Jehhanafee Mamah, Worawut Noisri, Paripan Wongsa.

Kết luận

Lợi thế sân Pleiku cùng kinh nghiệm của 7 cầu thủ từng dự ASIAD 2026 có thể giúp thầy trò Đinh Hồng Vinh tạo khác biệt trong trận U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan. Dù thời gian chuẩn bị hạn chế, đội chủ nhà vẫn có khả năng kiểm soát tuyến giữa và tận dụng cơ hội trước đối thủ nhiều duyên nợ. Một chiến thắng sát nút sẽ là khởi đầu thuận lợi cho hành trình tại Gia Lai VTV Cup 2026.

About Author
Picture of Hanh Huu Tam
Hanh Huu Tam

CEO Hanh Huu Tam, người đứng đầu nhà cái 8xbet, là một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực cá cược và giải trí trực tuyến. Với tầm nhìn chiến lược và hiểu biết sâu sắc về thị trường, bà đã xây dựng 8xbet trở thành nền tảng cá cược uy tín, đa dạng từ sòng bài đến thể thao. Khả năng phân tích kèo nhà cái chính xác của bà giúp người chơi đưa ra lựa chọn hiệu quả, góp phần khẳng định vị thế hàng đầu của 8xbet trong ngành.

Giới Thiệu 8xbet

8xbet cam kết mang đến hệ thống nạp – rút tiền nhanh chóng, an toàn tuyệt đối cùng dịch vụ hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp. Người chơi có thể tận hưởng hàng loạt trò chơi đỉnh cao như xổ số, casino trực tuyến, bắn cá, cá cược thể thao, bóng đá và đua ngựa với hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động. Với uy tín vững chắc và công nghệ bảo mật tiên tiến, 8XBET khẳng định vị thế nền tảng cá cược an toàn hàng đầu châu Á.

Hướng Dẫn 8xbet
Sản Phẩm 8xbet
DMCA.com Protection Status
Liên Hệ 8xbet

Hastags: #8xbet #8xbetinternational #dangky8xbet #8xbetcom #8xbetapp #nhacai8xbet #linkvao8xbet #link8xbet #tai8xbet #8xbetcasino #8xbetthethao #dangnhap8xbet #trangchu8xbet 

Copyright © 8Xbet. All Rights Reserved.

Facebook Instagram Twitter Pinterest Tumblr Youtube
Lên đầu trang