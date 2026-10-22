Ipswich Vs Nottingham: Soi Kèo Ngoại Hạng Anh Ngày 24/10

Ipswich vs Nottingham là cuộc chạm trán đáng chú ý tại vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/27 khi hai đội đều đang tìm kiếm sự ổn định. Ipswich sở hữu lợi thế sân nhà cùng khả năng ghi bàn khá tốt, trong khi Nottingham trải qua chuỗi 3 thất bại liên tiếp. Những vấn đề ở hàng phòng ngự của cả hai có thể tạo nên màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn tại Portman Road. 8xbet sẽ đưa ra nhận định chi tiết giúp bạn vào kèo chuẩn xác.

Đánh giá phong độ Ipswich vs Nottingham trước vòng 8 NHA

Hai đội bước vào cuộc đối đầu khi đều sở hữu phong độ không thực sự tốt. Ipswich đang đứng thứ 10 với 9 điểm, trong khi Nottingham xếp thứ 19 với 5 điểm sau 7 vòng đấu.

Phong độ Ipswich Town

Ipswich vừa nhận thất bại 2-3 trước Manchester City tại Etihad nhưng việc ghi hai bàn trước đối thủ mạnh vẫn là tín hiệu tích cực. Trước đó, đội bóng của Gary O’Neil đánh bại Fulham 2-1, qua đó có bốn bàn trong hai trận gần nhất.

Tuy nhiên, Ipswich đã trải qua 26 trận liên tiếp không giữ sạch lưới tại Premier League. Hàng phòng ngự thường xuyên để lộ khoảng trống, đặc biệt khi các hậu vệ biên dâng cao. Emersonn và Leif Davis vẫn là những nhân tố quan trọng giúp đội chủ nhà duy trì sức ép.

Phong độ Nottingham Forest

Nottingham bước vào trận Ipswich vs Nottingham sau ba thất bại liên tiếp trước Coventry, Crystal Palace và Arsenal. Trận thua Arsenal 0-1 ở vòng gần nhất khiến đội bóng tiếp tục nằm trong nhóm cuối bảng với vỏn vẹn năm điểm.

Dẫu vậy, Nottingham đã ghi bàn trong 13 chuyến làm khách liên tiếp tại Premier League. Thành tích này trái ngược với chuỗi bốn trận sân nhà không ghi bàn gần đây. Gibbs-White, Ndoye và Delap được kỳ vọng khai thác những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự Ipswich.

Lịch sử đối đầu giữa Ipswich vs Nottingham

Thành tích đối đầu nghiêng về Nottingham khi đội bóng này thắng sáu, hòa hai và chỉ thua hai trong 10 lần gặp Ipswich gần nhất. Xét toàn bộ 83 cuộc chạm trán trước đây, Nottingham giành 42 chiến thắng, Ipswich thắng 22 trận và hai đội hòa 19 lần.

Đáng chú ý, năm trong 7 lần đối đầu gần đây giữa Ipswich vs Nottingham chứng kiến cả hai đội ghi bàn, đồng thời 5 trận có tổng bàn thắng chẵn. Những dữ kiện này gợi mở khả năng xuất hiện thế trận đôi công, dù kết quả quá khứ không quyết định diễn biến của lần tái đấu.

Gợi ý soi kèo chi tiết trận Ipswich vs Nottingham

Các lựa chọn dự đoán tập trung vào lợi thế sân nhà của Ipswich, phong độ ghi bàn sân khách của Nottingham và những hạn chế phòng ngự hai bên. Kịch bản hòa có bàn thắng tương đối phù hợp với dữ liệu hiện tại.

Kèo châu Á: Ipswich +0,5

Ipswich ghi 4 bàn trong 2 trận gần đây, đồng thời được thi đấu tại Portman Road. Nottingham lại thua ba trận liên tiếp, cho thấy khả năng duy trì kết quả chưa ổn định. Nếu thị trường đưa ra mức Nottingham chấp 0,5 trái, lựa chọn Ipswich được đánh giá hợp lý.

Dù vậy, chuỗi 26 trận thủng lưới liên tiếp khiến đội chủ nhà khó bảo đảm chiến thắng. Phương án Ipswich +0,5 phù hợp hơn với kịch bản chia điểm được dự đoán.

Kèo châu Âu: Lựa chọn hòa

Nottingham sở hữu thành tích đối đầu nhỉnh hơn với 6 chiến thắng trong 10 cuộc gặp gần nhất. Tuy nhiên, phong độ hiện tại và vị trí thứ 19 khiến đội khách không có nhiều cơ sở để được đánh giá vượt trội.

Ipswich có lợi thế sân nhà trong trận Ipswich vs Nottingham nhưng phòng ngự thiếu chắc chắn. Khi cả hai đều có khả năng ghi bàn và mắc sai lầm, kết quả hòa trở thành phương án đáng cân nhắc.

Kèo tài xỉu: Tài 2,5 bàn

Thống kê tám trong 10 trận gần nhất của Ipswich xuất hiện bàn thắng từ cả hai phía. Trong bảy lần đối đầu gần đây, năm trận cũng ghi nhận tình huống tương tự, củng cố khả năng hai hàng công cùng tạo ra dấu ấn.

Ngoài ra, Ipswich vừa trải qua các trận có tỷ số 2-3 và 2-1. Hàng thủ đội chủ nhà chưa giữ sạch lưới mùa này, trong khi Nottingham ghi bàn ở 13 chuyến làm khách liên tiếp tại giải. Tài 2,5 là lựa chọn có cơ sở.

Loại kèo Gợi ý lựa chọn Kèo châu Á Ipswich +0,5 Kèo châu Âu Hòa Kèo tài xỉu Tài 2,5 Kèo phạt góc Tài 9,5 góc Tỷ số dự đoán Ipswich 2-2 Nottingham

Dự đoán đội hình ra sân trận Ipswich vs Nottingham

Ipswich thiếu Jack Taylor vì chấn thương và Issahaku Fatawu do án treo giò. Nottingham không có Savona cùng Jesus vì chấn thương.

Ipswich (3-4-2-1): Christian Walton; Jacob Greaves, Issa Diop, Dara O’Shea; Abdoul Ouattara, Sasa Lukic, Exequiel Palacios, Leif Davis; Julio Enciso, Daizen Maeda; Emersonn.

Nottingham (3-4-2-1): Matz Sels; Murillo, Jair Cunha, Ousmane Diomande; Daniel Munoz, Xaver Schlager, James McAtee, Neco Williams; Morgan Gibbs-White, Dan Ndoye; Liam Delap.

Kết luận

Trận Ipswich vs Nottingham hứa hẹn diễn ra cân bằng khi đội chủ nhà có khả năng tấn công tốt nhưng phòng ngự thiếu ổn định, còn đội khách đang chịu áp lực từ chuỗi ba thất bại. Những thống kê về bàn thắng và hiệu suất sân khách cho thấy cả hai đều có cơ hội lập công. Kịch bản hòa đi và Tài 2,5 bàn phù hợp với các dữ liệu được phân tích, đặc biệt khi cả hai hàng thủ đều bộc lộ những hạn chế đáng kể.