De la Fuente đang ghi dấu ấn đặc biệt trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha khi liên tục chinh phục những danh hiệu lớn ở cấp đội tuyển quốc gia. Thành tích của chiến lược gia 61 tuổi cũng là điểm nhấn đáng chú ý trong các nội dung thống kê về bóng đá trên 8xbet, nhất là khi ông vừa được vinh danh tại gala Quả Bóng Vàng 2026. Những con số và chiến tích gần đây cho thấy La Roja đang sở hữu một trong những nhà cầm quân thành công nhất châu Âu.

De la Fuente thiết lập chuẩn mực thành công mới

Kể từ khi Paco Bru trở thành HLV đầu tiên của đội tuyển Tây Ban Nha vào tháng 8/1923, chưa ai xây dựng được bộ sưu tập danh hiệu lớn ấn tượng như De la Fuente. Ông đã đưa La Roja đăng quang tại World Cup, EURO và Nations League, hoàn thành ba mục tiêu danh giá của bóng đá đội tuyển châu Âu. Đáng chú ý, chiến lược gia người Tây Ban Nha đều giành chức vô địch ngay trong lần đầu tham dự mỗi giải đấu với tư cách HLV trưởng.

Thành tích ấy giúp De la Fuente vượt qua dấu ấn của Vicente del Bosque, người từng đưa Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 và EURO 2012. Trên bình diện châu Âu, Didier Deschamps cũng đã giúp Pháp chinh phục World Cup 2018 cùng Nations League 2021 nhưng chưa từng đăng quang EURO. Việc hoàn tất cả ba danh hiệu dưới sự dẫn dắt của một HLV khiến thành công hiện tại của La Roja trở nên đặc biệt.

Hành trình chinh phục đỉnh cao huấn luyện

Trước khi được công nhận ở cấp đội tuyển quốc gia, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã tích lũy nhiều thành công trong công tác đào tạo trẻ.

Nền tảng vững chắc từ các đội tuyển trẻ

De la Fuente từng đưa các đội trẻ Tây Ban Nha vô địch U19 châu Âu, U21 châu Âu và Đại hội Thể thao Địa Trung Hải. Những chiến tích này cho thấy khả năng phát triển cầu thủ và xây dựng tập thể của ông đã được kiểm chứng từ sớm. Đây cũng là nền tảng quan trọng trước khi chiến lược gia này đảm nhận nhiệm vụ tại đội tuyển quốc gia.

Tại Olympic Tokyo, ông tiếp tục giúp đội bóng xứ bò tót giành huy chương bạc sau hành trình đáng nhớ. Tây Ban Nha thậm chí đã tiến rất gần tấm huy chương vàng khi Bryan Gil có cú dứt điểm trúng xà ngang ở phút 88. Dù không thể đăng quang, giải đấu vẫn góp phần khẳng định năng lực cầm quân của ông.

Vượt qua nhiều tượng đài bóng đá châu Âu

Lịch sử bóng đá châu Âu từng chứng kiến nhiều chiến lược gia sở hữu thành tích đặc biệt. Vittorio Pozzo đưa Italia vô địch World Cup 1934 và 1938, đồng thời giành huy chương vàng Olympic 1936. Helmut Schon cũng ghi dấu với EURO 1972 và World Cup 1974 cùng đội tuyển Đức.

Roger Lemerre từng giúp Pháp đăng quang EURO 2000 và Confederations Cup 2001, còn Joachim Low chinh phục World Cup 2014 cùng Confederations Cup 2017. Tuy nhiên, xét theo bộ ba danh hiệu World Cup, EURO và Nations League, De la Fuente tạo ra dấu mốc riêng biệt. Thành tích ấy phản ánh khả năng duy trì sức cạnh tranh của Tây Ban Nha qua nhiều đấu trường lớn.

Những đối thủ đáng chú ý trên bình diện thế giới

Nếu mở rộng phạm vi so sánh ra ngoài châu Âu, Guillermo Stabile là một trong những HLV có bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ. Ông từng giúp Argentina 6 lần vô địch Nam Mỹ trong các năm 1941, 1945, 1946, 1947, 1955 và 1957. Dù vậy, đội bóng của Stabile lại bị loại từ vòng bảng World Cup 1958 sau thất bại 1-6 trước Tiệp Khắc.

Lionel Scaloni cũng sở hữu thành tích nổi bật với một World Cup, hai Copa America và một Finalissima cùng Argentina. Trong khi đó, Hassan Shehata từng đưa Ai Cập vô địch AFCON ba lần liên tiếp vào các năm 2006, 2008 và 2010. Bruce Arena cũng có ba danh hiệu Gold Cup với đội tuyển Mỹ, cho thấy việc duy trì thành công lâu dài luôn là thử thách lớn.

Những thống kê khẳng định vị thế hàng đầu

Không chỉ nổi bật nhờ danh hiệu, De la Fuente còn sở hữu hiệu suất chiến thắng đáng kinh ngạc trong thời gian dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha. Sau 54 trận, chiến lược gia 61 tuổi đã giành 43 chiến thắng, tương đương tỷ lệ 79,6%.

Chuỗi bất bại phản ánh sức mạnh ổn định

Dưới sự dẫn dắt của De la Fuente, Tây Ban Nha duy trì chuỗi 42 trận bất bại kể từ tháng 3/2023. Nếu chỉ xét những giải đấu chính thức, con số được ghi nhận là 43 trận. Những thống kê này cho thấy La Roja không chỉ biết tỏa sáng ở các trận chung kết mà còn duy trì phong độ ổn định trong thời gian dài.

Thành tích chiến thắng 79,6% cũng giúp ông vượt qua cột mốc từng được Vicente del Bosque thiết lập sau EURO 2016. Đó là minh chứng cho khả năng tổ chức đội bóng, quản lý nhân sự và duy trì động lực thi đấu. Tây Ban Nha vì thế không chỉ sở hữu danh hiệu mà còn xây dựng được nền tảng cạnh tranh bền vững.

De la Fuente nhận nhiều giải thưởng cá nhân

Năm 2026 tiếp tục chứng kiến De la Fuente được ghi nhận bằng các giải thưởng danh giá. Ông nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất tại gala Quả Bóng Vàng tổ chức ở London. Đây là sự công nhận dành cho những thành tựu nổi bật mà chiến lược gia người Tây Ban Nha đạt được cùng đội tuyển quốc gia.

Liên đoàn Thống kê và Lịch sử Bóng đá Quốc tế (IFFHS) cũng bình chọn ông là HLV đội tuyển quốc gia xuất sắc nhất năm thứ ba liên tiếp. Trong khi một số giải thưởng cá nhân khác tạo ra tranh luận, những thành tích của nhà cầm quân này mang đến cơ sở thuyết phục. Việc được gia hạn hợp đồng đến năm 2032 còn mở ra cơ hội để ông tiếp tục thiết lập những cột mốc mới.

Kết luận

De la Fuente đã đưa bóng đá Tây Ban Nha bước vào giai đoạn thành công đặc biệt với bộ ba danh hiệu World Cup, EURO và Nations League. Tỷ lệ chiến thắng vượt trội cùng những giải thưởng liên tiếp cho thấy vị thế của ông không chỉ được xây dựng từ các trận chung kết. Với hợp đồng kéo dài đến năm 2032, chiến lược gia 61 tuổi vẫn còn nhiều cơ hội mở rộng di sản và đưa La Roja chinh phục thêm những đỉnh cao.