Arsenal đang khẳng định vị thế nhà đương kim vô địch Premier League với 9 chiến thắng sau 10 vòng đấu. Thành tích ấn tượng của Pháo thủ cũng được người hâm mộ trên website 8xbet hết sức quan tâm, đặc biệt ở sự chắc chắn của hàng phòng ngự. Tuy nhiên, Mikel Arteta vẫn còn những vấn đề cần giải quyết nếu muốn duy trì lợi thế đến cuối mùa.

Arsenal thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch

Sau chức vô địch Premier League mùa trước, Arsenal bước vào mùa giải mới với tâm lý tự tin hơn. Áp lực từ 22 năm chờ đợi danh hiệu đã được giải tỏa, giúp các cầu thủ thi đấu thanh thoát và chủ động hơn.

Declan Rice duy trì phong độ xuất sắc

Declan Rice là cầu thủ nổi bật nhất của Arsenal trong giai đoạn đầu mùa. Tiền vệ người Anh đóng góp quan trọng vào khả năng tranh chấp, hỗ trợ phòng ngự và tổ chức tấn công. Nền tảng thể lực cùng tinh thần thi đấu mạnh mẽ giúp anh duy trì tầm ảnh hưởng trên khắp mặt sân.

Martin Odegaard và David Raya cũng thể hiện phong độ ổn định, trong khi Ezri Konsa nhanh chóng hòa nhập với hệ thống phòng ngự. Những đóng góp này giúp Arsenal sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất Premier League. Tuy nhiên, Rice vẫn được đánh giá cao hơn nhờ khả năng tác động đến nhiều khía cạnh của trận đấu.

Mikel Arteta tiếp tục tạo dấu ấn

HLV Mikel Arteta duy trì những yêu cầu khắt khe nhằm giúp Arsenal bảo vệ chức vô địch. Ông không muốn các học trò hài lòng với thành công trước đó mà tiếp tục hướng đến những danh hiệu mới. Sự linh hoạt trong cách vận hành tuyến giữa cũng cho thấy những điều chỉnh tích cực của nhà cầm quân người Tây Ban Nha.

Dù vậy, Arteta đôi lúc gây tranh luận bởi cách quản lý cầu thủ. Ông từng công khai chỉ trích Max Dowman sau chiếc thẻ đỏ và không hài lòng khi Eberechi Eze thiếu tập trung. Những phản ứng ấy phản ánh tiêu chuẩn cao mà chiến lược gia này đặt ra cho tập thể.

Hàng công vẫn là vấn đề đáng lo ngại của Pháo thủ

Bất chấp thành tích dẫn đầu, Arsenal chưa đạt hiệu suất ghi bàn tương xứng với kỳ vọng dành cho một nhà vô địch. Những chiến thắng 1-0 trước Nottingham Forest hay 2-0 trên sân Sunderland cho thấy bản lĩnh thi đấu nhưng cũng phản ánh sự thiếu bùng nổ.

Kai Havertz đánh mất sự sắc bén

Kai Havertz khởi đầu mùa giải khá tích cực nhưng nhanh chóng sa sút về khả năng ghi bàn. Pha lập công quyết định trước Liverpool là bàn thắng duy nhất của tiền đạo người Đức trong 11 trận gần nhất. Phong độ thiếu ổn định khiến anh trở thành một trong những cầu thủ chưa đáp ứng kỳ vọng.

Dù vậy, Arteta vẫn ưu tiên Havertz trong đội hình xuất phát. Điều này cho thấy ban huấn luyện tiếp tục đặt niềm tin vào khả năng đóng góp của anh. Tuy nhiên, Arsenal cần tiền đạo người Đức cải thiện hiệu suất để tránh phụ thuộc quá nhiều vào hàng phòng ngự.

Viktor Gyokeres cần được sử dụng nhiều hơn

Viktor Gyokeres cũng gặp khó khăn trong việc khẳng định vị trí tại Premier League. Chân sút người Thụy Điển mới đá chính một trận và có tổng cộng 181 phút thi đấu. Thời lượng hạn chế khiến anh chưa thể xây dựng sự ăn ý cần thiết với các đồng đội.

Dù có những màn thể hiện tích cực tại Champions League, Gyokeres vẫn cần thêm cơ hội ở giải quốc nội. Arsenal có thể khai thác tốt hơn khả năng của tiền đạo này nếu điều chỉnh cách sử dụng nhân sự. Sự cạnh tranh giữa hai trung phong cũng sẽ giúp Arteta có thêm lựa chọn chiến thuật.

Những phương án tấn công khác chưa ổn định

Bên cạnh hai tiền đạo, Bruno Guimaraes vẫn cần thời gian hòa nhập dù đã có những khoảnh khắc thi đấu nổi bật. Christos Tzolis cũng gặp khó khăn khi thay thế Gabriel Martinelli và Leandro Trossard. Chấn thương khiến quá trình thích nghi của cầu thủ này chưa diễn ra thuận lợi.

Những hạn chế ấy ảnh hưởng đến khả năng duy trì sức ép trong các trận đấu khó khăn. Arsenal cần cải thiện sự phối hợp giữa các vị trí để tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng hơn. Đây là yếu tố quan trọng khi đội bóng bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt.

Những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới của Arteta

Sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia, Arsenal cần tiếp tục duy trì sự ổn định và nâng cao hiệu quả tấn công. Arteta đã thừa nhận đội bóng vẫn còn nhiều khía cạnh có thể cải thiện. Quãng nghỉ sẽ giúp ban huấn luyện đánh giá lại những hạn chế trước khi bước vào lịch thi đấu khó khăn.

Kỳ chuyển nhượng tháng 1 cũng mang đến cơ hội bổ sung lực lượng, đặc biệt ở hàng công. Arsenal có thể cân nhắc một cầu thủ chạy cánh trái tùy tình trạng của Bukayo Saka, đồng thời tìm kiếm trung phong có khả năng dứt điểm tốt hơn. Những nỗ lực chiêu mộ Vinicius Junior và Julian Alvarez trong mùa hè cho thấy tham vọng nâng cấp đội hình của Arteta.

Kết luận

Arsenal đang có khởi đầu vượt kỳ vọng nhờ phong độ ổn định, hàng phòng ngự chắc chắn và sự xuất sắc của Declan Rice. Tuy nhiên, khả năng ghi bàn của Havertz cùng Gyokeres vẫn là vấn đề cần cải thiện để duy trì sức cạnh tranh. Nếu giải quyết tốt bài toán hàng công và nhân sự, thầy trò Arteta sẽ có thêm cơ hội bảo vệ chức vô địch Premier League.