Man City Khủng Hoảng Hàng Thủ Sau Trận Thua Nottingham

Man City vừa trải qua chuyến làm khách đáng quên trước Nottingham Forest khi thất bại 1-3 tại vòng 11 Premier League 2026/27. Trận thua này cũng trở thành tâm điểm phân tích trên cộng đồng thể thao 8xbet bởi đội bóng của Enzo Maresca không chỉ đánh rơi điểm số mà còn mất hai hậu vệ quan trọng. Những vấn đề về phòng ngự, thể lực và tinh thần thi đấu đang khiến đội chủ sân Etihad đối mặt với nhiều thử thách.

Man City chịu tổn thất kép tại City Ground

Chuyến hành quân đến sân Nottingham Forest mang đến hàng loạt khó khăn cho Man City khi Josko Gvardiol và Marc Guehi đều không thể tiếp tục thi đấu sau hiệp một. Hai hậu vệ được thay thế bằng Nico O’Reilly và Matheus Nunes ngay đầu hiệp hai. HLV Enzo Maresca xác nhận đây là những thay đổi bắt buộc vì vấn đề thể trạng, thay vì quyết định điều chỉnh chiến thuật thông thường.

Trước khi rời sân, Gvardiol mắc sai lầm nghiêm trọng khi để mất bóng bên phần sân nhà, tạo điều kiện cho Nottingham Forest ghi bàn mở tỷ số. Trong khi đó, Guehi không thể ngăn Liam Delap vượt qua ở tình huống dẫn đến bàn thua thứ hai. Những pha xử lý thiếu chắc chắn khiến Man City sớm rơi vào thế bất lợi và không thể kiểm soát trận đấu theo mong muốn.

Giải mã nguyên nhân khiến hàng phòng ngự Man City sa sút

Thất bại tại City Ground không chỉ xuất phát từ sai sót cá nhân mà còn phản ánh nhiều vấn đề trong cách vận hành đội hình.

Gvardiol và Guehi đồng loạt gặp chấn thương

Theo Maresca, cả hai hậu vệ đều chủ động đề nghị được thay ra vì không thể tiếp tục thi đấu. Marc Guehi gặp chấn thương trong trận, còn Josko Gvardiol đã xuất hiện những vấn đề thể trạng từ trước đó. Điều này buộc ban huấn luyện Man City phải thực hiện hai sự điều chỉnh nhân sự ngay sau giờ nghỉ.

Việc mất cùng lúc hai cầu thủ phòng ngự khiến đội bóng gặp khó khăn trong duy trì sự ổn định ở tuyến dưới. Nico O’Reilly và Matheus Nunes được trao nhiệm vụ thay thế nhưng không thể giải quyết hoàn toàn những khoảng trống đã xuất hiện. Đặc biệt, Nunes tiếp tục mắc sai sót trong tình huống Nottingham Forest ghi bàn thứ ba.

Thua trong những pha tranh chấp tay đôi

Điều khiến Maresca thất vọng nhất không chỉ là những bàn thua mà còn nằm ở cường độ thi đấu của toàn đội. Ông cho rằng Man City gần như thất thế trong các pha tranh chấp tay đôi và thu hồi bóng hai ở hiệp một. Khi đối đầu Nottingham Forest, đội bóng đang chiến đấu để tránh xuống hạng, sự thiếu quyết liệt khiến đội khách liên tục gặp bất lợi.

Nhà cầm quân người Italia nhấn mạnh rằng vấn đề thuộc về tập thể thay vì chỉ một vài cá nhân. Các cầu thủ không theo kịp tốc độ và tinh thần chiến đấu của đối phương, dẫn đến việc đánh mất quyền kiểm soát ở những khu vực quan trọng. Đây là yếu tố khiến hệ thống chiến thuật khó vận hành hiệu quả dù đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng.

Các khoảng trống lộ ra ngày một nhiều hơn

Những thống kê gần đây cho thấy Man City đang gặp vấn đề đáng lo ngại trong khâu phòng ngự. Theo Manchester Evening News, đội bóng đã nhận 17 bàn thua trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Họ cũng chưa giữ sạch lưới kể từ chiến thắng 3-0 trước Liverpool tại Anfield.

Tình trạng để thủng lưới thường xuyên phản ánh sự thiếu ổn định trong khả năng tổ chức và hỗ trợ phòng ngự. Manchester City không chỉ mắc lỗi ở các tình huống cá nhân mà còn gặp khó khi đối phương đẩy cao tốc độ tấn công. Nếu không nhanh chóng cải thiện, những hạn chế này có thể tiếp tục ảnh hưởng đến kết quả trong các vòng đấu sắp tới.

Thử thách lớn dành cho Enzo Maresca

Sau thất bại trước Nottingham Forest, Man City cần đánh giá chính xác tình trạng của Gvardiol và Guehi trước khi xác định phương án nhân sự tiếp theo.

Bài toán nhân sự ở tuyến phòng ngự

Sự vắng mặt của Gvardiol và Guehi có thể buộc Manchester City phải tiếp tục sử dụng những phương án thay thế trong các trận đấu tới. Tuy nhiên, màn trình diễn trước Nottingham Forest cho thấy việc thay đổi nhân sự không đủ để giải quyết toàn bộ vấn đề. Đội bóng cần cải thiện khả năng phối hợp, giữ vị trí và hỗ trợ nhau khi đối phương tổ chức phản công.

Maresca cũng phải cân nhắc cách phân bổ thể lực nhằm hạn chế nguy cơ chấn thương tiếp diễn. Trong bối cảnh lịch thi đấu ngày càng khắc nghiệt, việc duy trì lực lượng khỏe mạnh đóng vai trò quan trọng đối với tham vọng cạnh tranh danh hiệu. Những quyết định nhân sự sắp tới vì vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phục hồi phong độ.

Yêu cầu khôi phục tinh thần thi đấu

Bên cạnh việc điều chỉnh hàng thủ, Man City cần nhanh chóng lấy lại sự quyết liệt trong các tình huống tranh chấp. Maresca đã chỉ ra rằng đội bóng không thể giành kết quả tích cực nếu thường xuyên thất thế trước đối phương về tốc độ và cường độ. Đây là vấn đề đòi hỏi sự thay đổi từ toàn bộ tập thể thay vì chỉ những cầu thủ phòng ngự.

Việc cải thiện khả năng thu hồi bóng hai và duy trì tập trung có thể giúp đội chủ sân Etihad hạn chế những tình huống nguy hiểm. Man City vẫn có cơ hội khắc phục các điểm yếu, nhưng cần phản ứng nhanh sau thất bại đáng thất vọng tại City Ground. Nếu tiếp tục để những sai lầm lặp lại, đội bóng sẽ gặp thêm khó khăn trong cuộc đua danh hiệu.

Kết luận

Man City đang đối diện giai đoạn nhiều thử thách sau thất bại 1-3 trước Nottingham Forest cùng chấn thương của Josko Gvardiol và Marc Guehi. Những vấn đề về khả năng tranh chấp, tổ chức phòng ngự và sự tập trung khiến HLV Enzo Maresca cần sớm đưa ra giải pháp phù hợp. Việc khôi phục sự ổn định ở tuyến dưới sẽ đóng vai trò quan trọng nếu đội bóng muốn duy trì tham vọng cạnh tranh trong mùa giải 2026/27.