Italia Vs Pháp 02h45 Ngày 13/11 – Soi Kèo Nations League

Trận Italia vs Pháp diễn ra lúc 02h45 ngày 13/11 tại Nations League 2026/27, trong bối cảnh San Siro đang trở thành nỗi ám ảnh với đội bóng áo thiên thanh. Italia đã thua cả 3 trận gần nhất tại đây còn Les Bleus sở hữu lực lượng vượt trội và được đánh giá cao hơn trên bảng kèo 8xbet. Với phong độ thắng 3/4 trận Nations League, đoàn quân của Zinedine Zidane đang đứng trước cơ hội tiếp tục khiến Azzurri ôm hận trên sân nhà.

Đánh giá phong độ Italia vs Pháp

Khoảng cách về chất lượng nhân sự đang tạo ra sự khác biệt đáng kể giữa 2 đội tuyển. Dù Italia có những chuyển biến tích cực, Pháp vẫn thể hiện sức mạnh đáng gờm nhờ hàng công sở hữu nhiều ngôi sao.

Italia chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh San Siro

Roberto Mancini trở lại bằng thất bại 0-2 trước Bỉ nhưng Italia nhanh chóng cải thiện với 7 điểm trong 3 trận tiếp theo. Đáng chú ý, Azzurri từng cầm hòa Pháp ngay tại Paris, cho thấy khả năng tổ chức phòng ngự đã tiến bộ. Tuy nhiên, những kết quả tích cực chưa đủ để khẳng định đội chủ nhà đã tìm lại sự ổn định.

Trước trận Italia vs Pháp, San Siro đang mang đến nhiều ký ức buồn khi Italia thua 3 trận gần nhất tại đây trước Na Uy 1-4, Đức 1-2 và Pháp 1-3. Trong 7 lần sân đấu này tổ chức trận sân nhà cuối cùng của Azzurri trong năm, họ hòa 5 và thua 2. Những thống kê bất lợi khiến áp lực dành cho thầy trò Mancini càng lớn.

Pháp sở hữu hàng công có chiều sâu

Les Bleus giành 3 chiến thắng sau 4 trận tại Nations League 2026/27, từng bước thích nghi với chiến thuật của HLV Zidane. Trận gặp Bỉ gần nhất chứng kiến Pháp bị dẫn 0-1 đến phút 77 trước khi ghi liên tiếp 4 bàn trong khoảng 15 phút cuối. Michael Olise và Desire Doue trở thành những nhân tố nổi bật trong màn bùng nổ này.

Việc Ousmane Dembele vắng mặt không khiến sức tấn công của Pháp suy giảm quá nhiều. Mbappe, Cherki, Olise và Doue vẫn mang đến những phương án phối hợp đa dạng, trong khi Marcus Thuram sẵn sàng tạo khác biệt từ ghế dự bị. Khả năng duy trì áp lực liên tục là lợi thế lớn của đội khách.

Phân tích các kết quả đối đầu Italia vs Pháp

Pháp đang chiếm ưu thế rõ rệt với 4 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại trong 6 lần chạm trán gần nhất. Đáng chú ý, Italia không thắng trong 6 lần tiếp đón đối thủ này trên sân nhà với thành tích hòa 2 và thua 4. Lần cuối Azzurri đánh bại Pháp tại quê nhà đã diễn ra từ tháng 5/1962, khi họ thắng 2-1 tại Florence.

Gợi ý các lựa chọn kèo trận Italia vs Pháp

Bảng tỷ lệ đang nghiêng về đội khách với mức chấp 0,5/1 bàn và cửa thắng châu Âu 1.72. Sức mạnh tấn công cùng thành tích đối đầu giúp Pháp trở thành lựa chọn đáng chú ý ở các thị trường chính.

Kèo châu Á: Pháp chấp 0.75 bàn

Trong trận Italia vs Pháp, đội khách chấp 0,5/1 bàn, tương đương -0,75, với tỷ lệ ăn 0.97; cửa Italia được niêm yết 0.87. Đây là mức chấp tương đối cao đối với một đội phải thi đấu xa nhà. Tuy nhiên, thành tích thắng 3/4 trận Nations League và ưu thế đối đầu giúp Les Bleus có đủ cơ sở được đánh giá cao hơn.

Với mức -0,75, Pháp thắng cách biệt 1 bàn sẽ thắng nửa tiền, còn cách biệt từ 2 bàn trở lên mới thắng đủ. Italia đã nhận 9 bàn thua trong 3 trận gần nhất tại San Siro, cho thấy những vấn đề phòng ngự chưa được khắc phục. Lựa chọn Pháp -0,75 phù hợp với kịch bản đội khách tạo ra chiến thắng thuyết phục.

Kèo châu Âu: Tin tưởng đội khách

Tỷ lệ châu Âu của Italia vs Pháp gồm Italia thắng 4.50, Pháp thắng 1.72 và hòa 4.00. Mức giá thấp dành cho Les Bleus phản ánh sự vượt trội về chất lượng lực lượng và khả năng tận dụng cơ hội. Đặc biệt, đội khách đã thắng 4/6 cuộc đối đầu gần đây với Azzurri.

Italia có lợi thế sân nhà nhưng lại không thắng trong 7 lần gần nhất San Siro tổ chức trận sân nhà cuối năm của đội tuyển. Ngược lại, Pháp sở hữu nhiều cầu thủ đủ sức thay đổi cục diện chỉ bằng một khoảnh khắc xử lý. Cửa đội khách thắng là phương án được ưu tiên ở thị trường này.

Kèo tài xỉu: Chọn tài 2,75 bàn

Mức tổng bàn thắng của Italia vs Pháp được niêm yết ở 2,5/3, tương đương 2,75 bàn, với tỷ lệ tài 0.77 và xỉu 1.02. Những cuộc đấu gần đây tại San Siro thường khiến hàng thủ Italia gặp khó khăn, điển hình là thất bại 1-4 trước Na Uy và 1-3 trước Pháp. Trong khi đó, Les Bleus vừa ghi 4 bàn vào lưới Bỉ trong khoảng 15 phút cuối trận.

Nếu trận đấu có đúng 3 bàn, lựa chọn tài 2,75 sẽ thắng nửa tiền; từ 4 bàn trở lên sẽ thắng đủ. Khả năng tấn công đa dạng của đội khách có thể tạo ra nhiều cơ hội trước hàng thủ thiếu ổn định. Dự đoán tỷ số 1-3 cũng phù hợp với phương án tài.

Dự đoán đội hình ra sân hai đội tuyển Italia vs Pháp

Italia thiếu trung vệ Gianluca Mancini vì chấn thương, khiến hàng phòng ngự cần được điều chỉnh trước sức ép của đối thủ. Donnarumma tiếp tục là chốt chặn quan trọng, còn Bastoni đảm nhận nhiệm vụ tổ chức phòng ngự. Tuyến giữa với Tonali, Barella và Frattesi được kỳ vọng hỗ trợ khả năng tranh chấp và kiểm soát bóng.

Pháp không có Ousmane Dembele nhưng vẫn đủ nhân sự để triển khai sơ đồ 4-3-3. Mbappe giữ vai trò trung phong, kết hợp với Olise và Doue nhằm khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Italia. Hai đội nhiều khả năng sử dụng những gương mặt sau:

Dự đoán đội hình Italia: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi.

Dự đoán đội hình Pháp: Maignan; Kalulu, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Mbappe, Doue.

Kết luận

San Siro khó trở thành điểm tựa đủ lớn để Italia khỏa lấp sự chênh lệch về chất lượng nhân sự trước đối thủ. Trong cuộc đấu Italia vs Pháp, khả năng tăng tốc ở những thời điểm quyết định cùng hiệu suất ghi bàn của Les Bleus có thể khiến hệ thống phòng ngự Azzurri tiếp tục bộc lộ hạn chế. Với ưu thế đối đầu và phong độ tốt hơn, đội bóng của Zidane được kỳ vọng rời Milano bằng chiến thắng cách biệt.