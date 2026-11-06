AC Milan Sa Sút Ở Europa League: Đi Tìm Nguyên Nhân Thất Bại

AC Milan vừa khiến người hâm mộ thất vọng khi nhận thêm một thất bại nặng nề trước Ferencvaros tại Europa League. Đoàn quân của HLV Ruben Amorim đã thể hiện bộ mặt hoàn toàn trái ngược với chiến thắng trong trận derby Milano trước đó. Cùng 8xbet phân tích màn trình diễn này để phơi bày những vấn đề về tinh thần, chiến thuật và chất lượng nhân sự của đội bóng áo sọc đỏ đen.

AC Milan thể hiện hai bộ mặt trái ngược

Tại Serie A, AC Milan vẫn duy trì khả năng cạnh tranh khá ổn định và mới chỉ nhận một thất bại trước Bologna từ đầu mùa giải. Những thời điểm mất tập trung thường không khiến đội bóng phải trả giá quá đắt, đặc biệt khi các trụ cột vẫn giữ được sự kết nối cần thiết. Tuy nhiên, bước ra Europa League, tập thể của Amorim lại thường xuyên đánh mất sự chủ động và bộc lộ nhiều hạn chế đáng lo ngại.

Sau 4 trận tại đấu trường châu Âu, AC Milan đã phải nhận tới 3 thất bại, trong đó màn trình diễn trước Ferencvaros gây thất vọng lớn nhất. Đội bóng gần như không tạo được sức ép đáng kể trong hiệp một, liên tục mắc lỗi và không thể tận dụng lợi thế hơn người để thay đổi cục diện. Ngay cả những cầu thủ được tung vào sân sau giờ nghỉ như Pulisic hay Moreira cũng không mang đến sự khác biệt như kỳ vọng.

Những nguyên nhân khiến Rossoneri liên tục thất bại

Các vấn đề về thái độ nhập cuộc, sự tập trung và khả năng điều chỉnh chiến thuật đang khiến đội bóng của Amorim gặp nhiều khó khăn.

Tinh thần thi đấu thiếu ổn định giữa các giải đấu

Chiến thắng trong trận derby Milano cho thấy AC Milan vẫn có khả năng thi đấu quyết liệt khi đối diện những thử thách lớn. Tuy nhiên, đội bóng lại không duy trì được tinh thần tương tự trong cuộc chạm trán Ferencvaros, đối thủ có sức hút thấp hơn về danh tiếng. Sự khác biệt ấy phản ánh hạn chế trong cách chuẩn bị tâm lý trước từng trận đấu.

Những cuộc đối đầu giàu tính cạnh tranh thường giúp cầu thủ dễ dàng tìm thấy động lực, nhưng các trận đấu khác cũng đòi hỏi sự nghiêm túc tương đương. Milan đã không thể duy trì mức độ tập trung cần thiết và nhanh chóng rơi vào thế bị động. Việc đánh giá thấp yêu cầu của trận đấu có thể khiến một tập thể giàu tham vọng phải trả giá ngay từ những phút đầu tiên.

Những sai lầm cá nhân khiến đội bóng trả giá

Trước Ferencvaros, AC Milan liên tục để lộ khoảng trống và đưa ra những quyết định thiếu chính xác trong quá trình triển khai bóng. Tình huống De Winter chuyền về bất cẩn khiến thủ môn Torriani mắc sai lầm là ví dụ rõ ràng nhất. Pha bóng ấy mở đường cho bàn thắng đầu tiên của đại diện Hungary, đồng thời khiến đội khách thêm lúng túng.

Sau trận đấu, De Winter thừa nhận vấn đề lớn nhất của tập thể nằm ở yếu tố tâm lý và cách nhập cuộc. Hậu vệ này cho rằng đội bóng không thể hiện được những phẩm chất cần thiết, khiến các tình huống xử lý trở nên thiếu chắc chắn. Khi sự tự tin suy giảm, những sai lầm đơn giản cũng dễ xuất hiện và kéo theo hàng loạt hệ quả tiêu cực.

Amorim thừa nhận trách nhiệm sau thất bại

HLV Ruben Amorim không giấu được sự thất vọng khi chứng kiến AC Milan thi đấu bạc nhược, đặc biệt trong hiệp một. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thừa nhận ông khó tìm được lời giải thích hợp lý cho cách các học trò nhập cuộc. Theo đánh giá của ông, đội bóng thiếu tham vọng, mất tập trung và trao cho đối thủ quá nhiều cơ hội từ những sai sót không đáng có.

Amorim cũng nhận trách nhiệm về quá trình chuẩn bị, nhất là khi toàn đội không thể chuyển trạng thái tinh thần từ trận derby sang Europa League. Ông nhấn mạnh rằng mỗi cầu thủ phải hiểu trách nhiệm khi khoác áo Rossoneri, bất kể đối thủ là ai. Sự thẳng thắn ấy cho thấy ban huấn luyện nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của thất bại và cần sớm tìm ra giải pháp.

Khả năng điều chỉnh trong trận chưa hiệu quả

Một điểm đáng lo ngại khác là AC Milan không thể thay đổi tình hình dù Amorim thực hiện những điều chỉnh nhân sự trong hiệp hai. Pulisic và Moreira được kỳ vọng tạo thêm sức sống cho hàng công, nhưng cả hai đều không giúp đội bóng tìm lại nhịp thi đấu cần thiết. Ngay cả lợi thế hơn người cũng không đủ để đại diện Italia giành lại quyền kiểm soát thế trận.

Điều này cho thấy những vấn đề không chỉ xuất phát từ một vài cá nhân mà còn liên quan đến cách vận hành chung. Khi các tuyến thiếu sự kết nối, việc thay cầu thủ khó tạo ra hiệu quả tức thì. AC Milan cần cải thiện khả năng tổ chức lối chơi và phản ứng trước diễn biến bất lợi nếu muốn tránh lặp lại những thất bại tương tự.

Chiều sâu đội hình trở thành bài toán lớn

Bên cạnh yếu tố tinh thần, AC Milan còn đối diện hạn chế rõ rệt về chất lượng những phương án dự phòng. Trong cuộc đối đầu Ferencvaros, Amorim thực hiện nhiều thay đổi về nhân sự và sơ đồ chiến thuật, tương tự cách ông từng áp dụng trước Bournemouth. Tuy nhiên, những điều chỉnh này không mang lại hiệu quả, thậm chí khiến đội bóng mất đi sự ổn định cần thiết trong quá trình triển khai lối chơi.

Một số lựa chọn xuất phát từ tình hình chấn thương, nhưng màn trình diễn của Terracciano và Jashari cho thấy khoảng cách giữa đội hình chính với lực lượng thay thế vẫn đáng lo ngại. AC Milan chưa sở hữu đủ nhân sự chất lượng để duy trì sức cạnh tranh khi phải thi đấu trên nhiều mặt trận. Chính Amorim cũng thừa nhận tập thể hiện tại chưa sẵn sàng đáp ứng đồng thời yêu cầu của Serie A và Europa League.

Kết luận

AC Milan đang phải đối mặt với những vấn đề đáng lo ngại sau chuỗi kết quả thiếu thuyết phục tại Europa League, đặc biệt là thất bại trước Ferencvaros. Tinh thần thi đấu thiếu ổn định, sai lầm cá nhân và chất lượng đội hình dự phòng chưa đáp ứng yêu cầu đang khiến Amorim gặp nhiều áp lực. Nếu không sớm cải thiện những hạn chế này, Rossoneri sẽ khó duy trì tham vọng cạnh tranh hiệu quả trên cả hai đấu trường.